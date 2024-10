Adriane Galisteu esclarece suposta agressão de Sacha em ’A Fazenda 16’: ’Nada aconteceu’ - Reprodução / X

Publicado 29/10/2024 09:16

Rio - A apresentadora Adriane Galisteu fez um esclarecimento para o público de "A Fazenda 16", da Record, durante o programa ao vivo desta segunda-feira (28), sobre a acusação de agressão que alguns peões fizeram sobre Sacha Bali.



"Nada aconteceu, além de uma confusão generalizada entre os grupos", disse Galisteu, enquanto imagens do desentendimento eram exibidas para os espectadores.

A apresentadora também conversou com os peões sobre o ocorrido. Apesar de terem sido exibidas na edição de ontem, as cenas foram registradas enquanto o PlayPlus estava fora do ar, no domingo (27). "Do lado de cá, temos uma equipe de mais 400 pessoas rodando 24 horas por dia. A produção e a direção do programa avaliaram as imagens de forma criteriosa para intervir da melhor maneira".



Assim que a apresentadora encerrou o esclarecimento, Babi Muniz disse que não era verdade e continuou acusando Sacha. "Mentira, gente. É mentira, eu vi", insistiu. Yuri Bonotto defendeu Sacha: "A gente tá pela verdade aqui dentro [...] Vai bater o sino", rebateu. Babi continuou a provocação: "Vai que me bate mesmo, né!". Sacha criticou a atitude da peoa: "Sua mentira não deu certo, né?"



Babi continuou: "Você sabe o que você fez! Você pegou suas mãozinhas assim, ó." Fernanda Campos (antes de desistir do reality) também confrontou o peão. "É porque você bate em mulher lá fora".

Entenda



Na noite deste sábado (26), os dois grupos do reality se envolveram em uma briga generalizada. Assim, alguns peões acusaram Sacha de ter empurrado Fernanda Campos.



Na noite deste sábado (26), os dois grupos do reality se envolveram em uma briga generalizada. Assim, alguns peões acusaram Sacha de ter empurrado Fernanda Campos.

Após as acusações da suposta agressão, Fernanda e MC Zaac pediram para sair do reality, neste domingo (27). Flora Cruz contou para alguns peões que viu a dupla indo bater o sino. Vanessa completou dizendo que eles foram chamados ao closet pela produção.

Já em casa, a ex-peoa se manifestou sobre a desistência, através de um vídeo publicado nos stories do Instagram. A influenciadora digital explicou que se sentiu injustiçada em "vários episódios" da atração e agradeceu o carinho dos fãs.

"Como vocês sabem, eu já estou em casa. Muito obrigada pelo apoio de vocês. Amanhã eu venho contar mais o que aconteceu. Mas eu não saí, de fato, pelo que aconteceu ontem. Eu saí por vários episódios em que eu me senti injustiçada", afirmou ela.

Na mesma rede social, a equipe de Fernanda emitiu uma nota sobre a desistência dela do programa. "Ela está bem, tranquila e com a família em sua casa na zona sul de São Paulo. Ao contrário do que se especula na internet, Fernanda NÃO desistiu do programa por conta da confusão generalizada ocorrida ontem, mas por se sentir injustiçada em outros momentos do jogo, sobretudo em meio a tantas provocações. Algo que só ela viveu e sentiu no reality", diz o comunicado.



"Por conta disso, chegou no seu limite e preferiu deixar o programa sem culpas, sem arrependimentos e de cabeça erguida, pronta para novos desafios e para retomar seu trabalho aqui fora. Fernanda agradece o carinho, as mensagens positivas e a torcida de todos. Ela seguirá acompanhando o reality, vibrando com seus aliados e comentando tudo o que acontece em 'A Fazenda', agora nas suas redes sociais. Para ela, o momento é de alívio, paz e descanso. Agradecemos a produção e direção do reality e esperamos anunciar novidades em breve", completa.