Ana Castela relembra ’cantadas’ em Gustavo Mioto: ’Dei em cima dele’Reprodução de vídeo

Publicado 29/10/2024 07:57 | Atualizado 29/10/2024 08:00

Rio - A cantora Ana Castela, de 20 anos, falou sobre o relacionamento com o também sertanejo Gustavo Mioto, de 27, durante participação no programa "Lady Night", do Multishow, desta segunda-feira (28). A "Boiadeira" comentou as idas vindas do casal, respondeu perguntas de duplo sentido e relembrou como a história de amor dos dois começou.



"Eu fui no TVZ e aí eu dei em cima dele [Gustavo] o programa inteiro", contou Castela, relembrando quando os dois se conheceram ao participarem da atração musical, em outubro de 2022. Desde então, surgiram boatos que eles estariam vivendo um affair, que foram alimentados por algumas aparições dos dois juntinhos. No entanto, o casal tornou o relacionamento público no Dia dos Namorados - 12 de junho - do ano passado.

Em seguida, a apresentadora Tata Werneck questionou sobre as idas e vindas do casal. "É pra fortalecer", disse a cantora. "Mas quando vocês terminam, acham que vão terminar mesmo ou é aquela coisa: 'Vai embora, nunca mais quero te ver'. Mas já sabendo que vão voltar"?, perguntou Tata. "É sabendo que vai voltar", falou a sertaneja.



Em outro momento da atração, a apresentadora fez perguntas de duplo sentidos disfarçadas de curiosidades sobre a vida da cantora. Ana Castela, no entanto, se confundiu com a dinâmica. "Prefere pilotar um trator bruto, mas lento, ou uma Ferrari limpa e rápida?", indagou Tata. "Eu vou na Ferrari", respondeu Castela, sem perceber os significados por trás. "É? Você gosta do mais rápido, né?", brincou a humorista.

Foi aí que a sertaneja percebeu que se tratava de assuntos íntimos. "Ah, filha da p*t*. É tudo com segundas intenções", expressou Ana. "Não, querida, fica à vontade", falou a apresentadora.



"Você é a favor de ferramentas mecânicas para melhorar o plantio?", questionou Werneck. "Sim", disse Ana. A humorista percebeu que a cantora não tinha entendido o duplo sentido da pergunta. "Não sei se você entendeu. Eu estou te salvando como uma colega", alertou. Mas Ana reforçou a resposta. "Óbvio, meu pai sabe...", falou a cantora, que foi interrompida por Tata. "Não, não, não, não, não, não. Não responde com seu pai agora. Não fala nada do seu pai, por favor".