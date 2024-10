No ar em ’Volta por Cima’, da TV Globo, Gabriela Dias celebra estreia da primeira novela - Thais Magalhães / TV Globo

No ar em ’Volta por Cima’, da TV Globo, Gabriela Dias celebra estreia da primeira novelaThais Magalhães / TV Globo

Publicado 29/10/2024 05:00

Rio - Gabriela Dias, de 25 anos, estreou nas telinhas ao integrar o elenco da novela das 19h da TV Globo, "Volta por Cima", em que interpreta a personagem Miranda. Natural da Venezuela, a atriz já coleciona alguns trabalhos no teatro, em séries e filmes. Ainda na adolescência, conquistou o Troféu Raça pelo trabalho na websérie autoral "Tá Bom Pra Você?", do Youtube. Ao DIA, a artista fala da premiação, trajetória profissional, novos projetos e vibra com o primeiro trabalho em um folhetim.

fotogaleria

"Eu estou entendendo como funciona o ritmo de novela. É muito interessante porque todo dia consigo aprender a relação dos personagens e das das pessoas com o núcleo, com os atores. [...] É minha primeira novela e espero que seja a primeira de muitas. É muito incrível", celebra.



Na trama, Gabriela interpreta Miranda, uma personal trainer e professora de academia que se dedica intensamente aos treinos de seus alunos. No entanto, por trás da determinação, ela esconde um segredo: sente vergonha de suas origens humildes e tenta se passar por uma garota da Zona Sul do Rio de Janeiro. A jovem é prima de Cida, interpretada por Juliana Alves.



Assim, a artista conta como é contracenar com profissionais que ela admirava. "É muito interessante também quando a gente já admira o trabalho de algumas pessoas. Poder trabalhar com elas é muito incrível! Facilita a convivência e a relação. Com a Ju (Juliana Alves) foi muito assim também. Eu já a conhecia e já tínhamos uma relação, um carinho muito grande. Já admirava o trabalho de outras pessoas também. Então, fazer esse trabalho é um estudo diário", analisa.



A atriz, que já integrou o elenco dos filmes "Vale Night (2019)" e "Casamento à Distância (2021)", e das peças teatrais "MPB - Musical Popular Brasileiro" e "Yabás- Mulheres Negras", conta como é fazer parte de uma novela. "Está sendo um aprendizado...O formato de televisão é engraçado...É uma indústria muito corrida e é interessante por isso, porque é diferente do teatro. No teatro você tem um tempo, já sabe o que vai acontecer. Na televisão, não. O autor pode mudar a história a qualquer momento".



A intérprete de Miranda, então, comenta a empolgação de descobrir o rumo da trama a cada lida no roteiro. "A gente sempre vive numa ansiedade boa. Sempre fico muito empolgada para saber quando saem novos capítulos. Eu falo: 'eu vou ler aqui todo mês o que está acontecendo'. Cada semana é uma nova descoberta, uma nova relação com a personagem e com as pessoas. [...] É muito gostoso fazer novela", frisa. "Eu estou entendendo como funciona o ritmo de novela. É muito interessante porque todo dia consigo aprender a relação dos personagens e das das pessoas com o núcleo, com os atores. [...] É minha primeira novela e espero que seja a primeira de muitas. É muito incrível", celebra.Na trama, Gabriela interpreta Miranda, uma personal trainer e professora de academia que se dedica intensamente aos treinos de seus alunos. No entanto, por trás da determinação, ela esconde um segredo: sente vergonha de suas origens humildes e tenta se passar por uma garota da Zona Sul do Rio de Janeiro. A jovem é prima de Cida, interpretada por Juliana Alves.Assim, a artista conta como é contracenar com profissionais que ela admirava. "É muito interessante também quando a gente já admira o trabalho de algumas pessoas. Poder trabalhar com elas é muito incrível! Facilita a convivência e a relação. Com a Ju (Juliana Alves) foi muito assim também. Eu já a conhecia e já tínhamos uma relação, um carinho muito grande. Já admirava o trabalho de outras pessoas também. Então, fazer esse trabalho é um estudo diário", analisa.A atriz, que já integrou o elenco dos filmes "Vale Night (2019)" e "Casamento à Distância (2021)", e das peças teatrais "MPB - Musical Popular Brasileiro" e "Yabás- Mulheres Negras", conta como é fazer parte de uma novela. "Está sendo um aprendizado...O formato de televisão é engraçado...É uma indústria muito corrida e é interessante por isso, porque é diferente do teatro. No teatro você tem um tempo, já sabe o que vai acontecer. Na televisão, não. O autor pode mudar a história a qualquer momento".A intérprete de Miranda, então, comenta a empolgação de descobrir o rumo da trama a cada lida no roteiro. "A gente sempre vive numa ansiedade boa. Sempre fico muito empolgada para saber quando saem novos capítulos. Eu falo: 'eu vou ler aqui todo mês o que está acontecendo'. Cada semana é uma nova descoberta, uma nova relação com a personagem e com as pessoas. [...] É muito gostoso fazer novela", frisa.

"Tá Bom Pra Você?"



Em 2015, a jovem teve o talento reconhecido pela websérie autoral "Tá Bom Pra Você?" ao conquistar o Troféu Raça, uma premiação que celebra contribuições significativas para a inclusão e valorização da comunidade negra. O trabalho, disponível no YouTube, é uma parceria da artista com a mãe, a também atriz Kenia Maria.

Gabriela relata que com a maturidade, conseguiu entender melhor a importância da premiação. "Eu confesso que, como era muito nova, na época fiquei: 'caramba, que legal!' Mas eu não me entendia direito. Hoje em dia, eu falo: 'que incrível!'". Ela também relembra como surgiu o desejo de criar o projeto, quando tinha apenas 13 anos. "Na época a gente fez a websérie por conta de um questionamento que eu tive pela falta de negros na publicidade, pela falta de gente preta na televisão. Então a gente fazia uma série que criticava esse sistema, criticava essa indústria, que exclui essa população, que exclui essa massa", frisa.



Séries

Em 2017, a artista fez o primeiro trabalho profissional na série "Cidade Proibida", da Rede Globo, dando vida à Lurdinha, personagem que a atriz sente um grande carinho. "Foi um presente.... A Lurdinha é uma personagem que eu guardo no coração. Eu sempre vou lembrar dela". Seis anos depois, integrou o elenco da série "Toda Família Tem", do Prime Video.

Dança

Além das artes cênicas, Gabriela é um verdadeiro ícone da dança. Suas habilidades incluem os estilos como dança de salão, afro, forró, funk carioca, gafieira, samba e stiletto. Inclusive, mostrou que tem 'samba no pé' quando foi musa da escola de samba "Unidos da Tijuca", entre os anos de 2018 e 2019. "O ritmo musical, o samba, é uma coisa que mexe muito comigo. Eu gosto muito", destaca.

Projetos futuros

Com o novo longa-metragem "Furnas Fundas", sob a direção de Roberto Marquez, a atriz irá interpretar Bartira. Ela considera que a personagem será "uma grande revolucionária" na trama que mescla terror e comédia. Eriberto Leão, Otávio Muller, Natalia Lage, Letícia Lima e Rodrigo Pandolfo também fazem parte do elenco. O filme ainda não tem data de estreia definida.

Vida pessoal



Filha de pais brasileiros, a venezuelana veio para o Brasil quando tinha 10 anos. Assim como a sua personagem no folhetim "Volta por Cima", a atividade física está presente na vida da atriz desde a infância. Por influência do pai, o ex-jogador de futebol Ronaldo Couto, ela praticou natação e muay thai quando era criança. "Eu comecei na musculação com 17 anos e gosto muito de academia".



Nos momentos de lazer, Gabriela conta que gosta de ficar juntinha do companheiro, o também ator Rômulo Weber, e do filho do casal, Ayo, de 4 anos, além de reunir toda a família. Mas ela também curte um momento a sós. "Prezo muito pelos meus momentos sozinha. Adoro ficar sozinha, pegar uma praia e academia sozinha", destaca.

*Reportagem da estagiária Mylena Moura, sob supervisão de Isabelle Rosa