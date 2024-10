Caio Blat durante o programa Sábia Ignorância - Reprodução de vídeo

Caio Blat durante o programa Sábia IgnorânciaReprodução de vídeo

Publicado 29/10/2024 07:38 | Atualizado 29/10/2024 09:05

Rio - Caio Blat, de 44 anos, chorou ao falar sobre a dor do fim de um casamento durante o programa "Sábia Ignorância", comandado por Gabriela Prioli, no GNT, nesta segunda-feira (28). O ator contou que chegou a procurar ajuda profissional por não saber lidar com a separação.

fotogaleria

"É um buraco muito grande. Muito próximo da morte. É uma sensação de que não vai ter volta. Já tive crise de pânico, já tive surto psicótico. Com o fim do casamento achava que havia acabado a minha vida. É muito difícil segurar", afirmou o artista.

A filósofa e psicóloga Viviane Mosé comentou o assunto e aconselhou a pessoa a não se culpar e ser carinhosa com ela no processo de término. Caio chorou. "Estou lembrando de uma situação. Fiz um filme de amor no meio de uma separação e ficava caído num canto, no chão, chorando. Teve uns dois ou três dias que eu não conseguia levantar da cama. Eu causei um transtorno para a produção. Precisei de apoio psiquiátrico. Numa emergência você precisa de um apoio químico, profissional também. Estava completamente exposto, à flor da pele", lembrou.

Durante o programa, Blat também opinou sobre traição. "É quando a gente não consegue cumprir aquilo que a gente mesmo acredita. Acho que isso é a pior forma de traição, quando a gente olha para a gente mesmo no espelho e não se reconhece, não entende por que tomou aquele caminho, porque fez aquilo, isso para mim é um abismo. É uma forma dificílima de traição".

Caio foi casado com a atriz Maria Ribeiro, de 2007 a 2017, e com Ana Ariel, de 2001 a 2004. Recentemente, o artista terminou o relacionamento de sete anos com Luisa Arraes.