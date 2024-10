Gizelly conversando com Sidney sobre Sacha - Reprodução PlayPlus

Publicado 29/10/2024 15:43

Rio – Gizelly declarou que não gostou de Sacha Bali desde o começo de "A Fazenda 16", da Record. Em uma conversa com Sidney, nesta última segunda-feira (28), a peoa tentou alertar Larissa, antes de sua saída, que ela poderia perder o prêmio por conta de Sacha.

"Já que eu não gostei dele desde o primeiro dia, não é porque ele voltou de três roças que eu vou tentar me aproximar dele. Eu tive uma intuição de que ele é o favorito. Sidney, se esse cara for o favorito, eu não consigo ficar do lado dele, ser amiga dele. Infelizmente o Brasil que eleja ele como favorito, e eu vou continuar com a minha opinião sobre ele", afirmou a advogada.



Gizelly declarou que o ator não escuta ninguém e Sidney concordou: "Meu problema com o Sacha foi justamente não querer um líder na minha vida. Porque eu vim aqui para jogar por mim. Mas você acha que ele vai admitir isso? Nunca que ele vai ter c*lhão, porque ele é frouxo".