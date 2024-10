Eliana e Maisa vão participar do Teleton 2024 - Reprodução/Youtube

Eliana e Maisa vão participar do Teleton 2024Reprodução/Youtube

Publicado 29/10/2024 17:49 | Atualizado 29/10/2024 17:49

Rio - Eliana e Maisa Silva, contratadas da Globo, confirmaram que vão participar no Teleton 2024, que será exibido no SBT nos dias 8 e 9 de novembro e conta com Celso Portiolli como padrinho e Virginia Fonseca como embaixadora do evento que arrecada fundos para a AACD, instituição que ajuda a melhorar a vida de milhares de pacientes com deficiência física de todas as idades.

"Podem contar com a minha presença, com o meu amor, nessa festa da solidariedade. Participo da campanha desde sua primeira edição que aconteceu em 1998, são 26 anos de história, apoiando, celebrando esse trabalho tão importante e necessário da AACD", disse Eliana, madrinha do Teleton há 14 anos.

"Esse é um compromisso que eu levo para a vida. A AACD vai poder contar comigo sempre que quiser", completou.

Maisa também é madrinha do Teleton e apareceu no telão da coletiva de imprensa, que aconteceu nesta terça-feira (29), para confirmar sua presença. "Estou muito ansiosa para pisar nesse palco de novo para poder mostrar meu amor e apoio pela AACD", disse a atriz, que está no elenco da novela da Globo "Garota do Momento".

O cantor Daniel, padrinho do evento, falou que estará no palco para participar da corrente de amor e solidariedade que arrecada doações para a Associação de Assistência à Criança Deficiente.

Virginia participa pelo segundo ano do ano e disse estar grata por levantar doações para a causa. "É uma responsabilidade imensa, é muito lindo ir na AACD e ver o que eles fazem para milhares de crianças. Dia 9 estaremos lá para fazer a diferença na vida de milhares de famílias", falou.

A meta deste ano é de R$ 35 milhões e as doações já foram abertas por telefone ou chave PIX: doeteleton@aacd.org.br

Filha de Silvio Santos fala sobre honra de seguir legado do pai

Daniela Beyruti, filha de Silvio Santos e vice-presidente do SBT, falou sobre a primeira vez sobre o Teleton ir ao ar após a morte do dono do SBT.

"É muito bom estar aqui, ao mesmo tempo é um pouco difícil, porque é a primeira coletiva depois que o meu pai foi embora, só que sei que a gente continua com muito orgulho, o que ele fez, a AACD, o SBT, o grupo é um legado a ser carregado. A gente quer continuar fazendo isso com muita honra e com o mesmo amor que ele sempre fez. É muito bom representar ele e a família. Enquanto eu estiver com esse barco na mão, tenho certeza que vou cuidar muito bem dele", disse.