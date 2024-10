Ana Paula Padrão - Divulgação

Publicado 29/10/2024 19:46 | Atualizado 29/10/2024 19:59

Rio - A trajetória de Ana Paula Padrão no "MasterChef Brasil" termina no final do ano. Em comum acordo, a apresentadora optou por não renovar o contrato com a Band. Ela estava no comando da atração desde a estreia, em setembro de 2014, e se despedirá da atração durante o "MasterChef Confeitaria", edição inédita que será exibida de 19 de novembro a 19 de dezembro.

fotogaleria "Vivi os melhores 10 anos da minha vida no 'MasterChef' e tive o privilégio de ver um produto de entretenimento mudar a forma como o brasileiro se relaciona com a comida e fazer parte desse processo. Só tenho a agradecer tanto à equipe, que tão competentemente produz o programa, quanto à Band pela ousadia de fazer essa aposta", afirma.

A profissional esteve em todas as temporadas do reality show, com cozinheiros amadores e profissionais, crianças e maiores de 60 anos. Além de participar de projetos voltados para o Jornalismo, como a cobertura da epidemia do Ebola na Guiné, em 2014, e os programas "Conexão com The New York Times", exibido pela BandNews TV em 2016 e o "Ana Paula Padrão.doc", levado ao ar pela emissora no ano seguinte.

Em comunicado, a emissora expressou a enorme admiração por Ana Paula Padrão e agradeceu toda sua dedicação na última década. "A Band mantém as portas abertas para trabalhos futuros, reforçando a relação de amizade e confiança que continuará pelos próximos anos."