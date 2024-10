Adriane Galisteu - Reprodução de vídeo

Publicado 30/10/2024

Rio - Com direito a bronca de Adriane Galisteu e participante passando mal, mais uma roça de "A Fazenda 16", da Record, foi formada na noite desta terça-feira (29). Camila Moura, Luana Targinno, Sacha Bali e Yuri Bonotto estão na berlinda. Um dos competidores poderá escapar da roça caso vença a prova do fazendeiro nesta quarta (23). A ex-mulher de Lucas Buda, no entanto, não participará da dinâmica, pois foi vetada.

Zé Love, vencedor da prova de fogo, escolheu ficar com o Poder da Chama Branca. Ele ganhou um prêmio de R$ 5 mil e escolheu Gilson para presentar com a mesma quantia. O peão ainda deu o poder Chama Laranja para Sidney Sampaio. Em seguida, o fazendeiro da semana, Gilson indicou Yuri para a berlinda.

Sacha Bali recebeu nove indicações e ocupou o segundo banquinho. Ele, então, puxou Camila Moura, da baia, para a roça. Dono da Chama Laranja, Sidney pôde escolher três peões como opções para o fazendeiro indicar como último roceiro. O ator optou por Luana Targinno, Gui Vieira e Vanessa Carvalho. Gilson elegeu a historiadora para a roça.

E por falar em Luana, a peoa passou mal e precisou receber atendimento médico durante a votação. Em imagens exibidas pelo PlayPlus, foi possível ver a peoa conversando com um médico e um 'ninja'. Ela chegou a deixar o local e voltou momentos depois.

AGORA: Luana está passando mal e precisou ser atendida durante a votação. #RoçaAFazenda pic.twitter.com/mtia8Zjlcm — ℓx (@alexlimareal) October 30, 2024

Bronca de Galisteu

Durante a formação da roça, Adriane Galisteu lamentou a atitude de alguns peões ao acusar Sacha Bali de agredir Fernanda Campos em uma briga generalizada do reality show. A apresentadora esclareceu a a polêmica após uma fala de Vanessa Carvalho.

"Pode parar um pouquinho, para agora! Lamento muito ter que tocar nesse assunto novamente. O que já falei pra vocês no momento da briga foi ao ar e o público viu tudo e sabe que não houve motivo para expulsão. Nós estaríamos nos comprometendo e nos posicionando de forma errada perante o público? É isso que vocês querem dizer? São milhões de pessoas que viram o que aconteceu no PlayPlus e no programa", disparou Galisteu.

"Inclusive, essas pessoas podem estar questionando vocês pela atitude de nos questionar. Lamento muito que continuem com esse assunto. É repetitivo e faz com que o jogo fique parado. O jogo é de vocês, mas regra é nossa. A produção e a direção do programa avaliaram as imagens de forma criteriosa para intervir da melhor maneira, caso alguma regra tivesse sido violada. Por isso, continua valendo aquela máxima: se nenhuma atitude foi tomada, é porque não aconteceu nada que ferisse o regulamento", destacou.