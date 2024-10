Lucas Buda recebe apoio após Camila Moura fingir choro na Roça da Fazenda - Reprodução/Instagram

Lucas Buda recebe apoio após Camila Moura fingir choro na Roça da FazendaReprodução/Instagram

Publicado 30/10/2024 09:45 | Atualizado 30/10/2024 09:48

Rio - A última f ormação de Roça de "A Fazenda" movimentou as redes sociais e Camila Moura foi um dos destaques da noite de terça-feira (29). A ex-mulher de Lucas Buda soltou um choro falso ao votar em Sacha, com direito a lencinho e nenhuma lágrima derramada e foi bastante criticada por isso.

fotogaleria

Em pouco tempo, internautas lotaram o perfil do ex-BBB de mensagens pedindo perdão por torcerem contra ele no reality show da Globo após ele flertar com Pitel, o que foi considerado uma traição por Camila na ocasião, que acabou pedindo o divórcio.

"Lucar Buda nunca errou!", disse um seguidor. "O tempo te inocentou", escreveu a cantora Evellin Oliveira, ex-participante do "Estrela da Casa".

"Tá mais que perdoado queremos Buda campeão do BBB 26 para redenção", brincou uma internauta. "Mil perdões se eu errei", disse outro.

Ao perceber o grande movimento de mensagens e aumento do número de seguidores, Lucas publicou uma foto no feed do Instagram e escreveu: "Obrigado pelas mensagens de apoio galera, espero que curtam o conteúdo que tenho produzido por aqui".

Camila admite que choro e lenço foram deboches

A peoa usou um lenço para enxugar lágrimas durante a votação da Roça, mas no quarto da sede ela admitiu que foi armado: "Que vergonha ter que fazer isso, mas eu não tava aguentando, não!". E Zé Love incentivou: "Você tirou onda. Tem que fazer isso mesmo."

Durante discussão na Roça, Sacha disparou para Camila: "Sua sororidade só aparece quando lhe convém".

Sacha pra Camila “A sua sororidade só aparece quando lhe convém!” pic.twitter.com/Emg7dMXh7o — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) October 30, 2024

"Espero que o povo de casa tenha entendido que era deboche". O que ela não imagina é que a postura incomodou parte do público de casa, que considerou falsa a postura e não gostou de vê-la ironizar Luana, que passou mal e precisou de atendimento médico.

"Eu fico imaginando as vezes que essa Camila fez storys chorando, choramingando, falando do Buda. Isso também era encenação? Não duvido de mais nada! Inclusive ela aparecia toda linda superada e quando o Buda saiu ela apareceu na Ana Maria Braga no vídeo toda descompensada", escreveu uma internauta.

"Independente de ficar ou sair, essa Camila deu um tiro no pé com esse deboche ao vivo. Ela ganhou seguidores justamente por causa da bandeira da sororidade feminina e chega em #Afazenda e faz uma dessa? O cancelamento vem!", opinou outra internauta o X.

Camila está na Roça com Luana Targinno, Sacha Bali e Yuri Bonotto e foi vetada na Prova do Fazendeiro.