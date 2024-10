Rodrigo Santoro durante o ’Encontro’ - Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 30/10/2024 12:09

Rio - Rodrigo Santoro, de 49 anos, foi às lágrimas ao ser homenageado pela mulher, Mel Fronckowiak, durante o "Encontro", da TV Globo, nesta quarta-feira (30). A apresentadora e atriz gravou um vídeo, exibido no programa, enaltecendo o ator como pessoa e profissional.

"Meu amor, eu sei que a gente não faz isso muito, que a gente costuma guardar esses momentos na na caixa preciosa da nossa intimidade, que só a gente acessa. Mas eu quero que você saiba que festejar você, celebrar você em alto e bom tom, pra quem puder ouvir, é algo que me completa muito, que me faz muito feliz. A nossa parceria me faz muito feliz", afirmou Mel.

"Eu fiquei pensando aqui numa palavra que te define e a palavra que me vem à cabeça é grandeza. E não só pelo artista infinito, imenso que você é. E eu te agradeço por dividir comigo os momentos lindos, as viagens, as risadas. E também os nossos medos mais profundos, as nossas noites mal dormidas, que ultimamente têm sido muitas. Eu te amo muito", completou.

Santoro se emocionou com as palavras dela e também aproveitou o momento para se declarar para a mulher. "Grande é você, meu amor, essa mulher maravilhosa. Eu tenho muita sorte, ela me ensina muito. Nossa, aprendo tanto com ela. Obrigado. Foi não só emocionante. É difícil porque a gente fica exposto e ao mesmo tempo... Eu não tenho a menor vergonha de sentir. Acho bonito sentir. E ela me faz sentir muito".

Rodrigo e Mel estão juntos há 12 anos e oficializaram a relação em 2016. Eles são papais de Nina, de sete anos, e Cora, de dois meses.