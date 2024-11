Serginho Groisman recebe Sidney Magal no ’Altas Horas’ - Divulgação

Publicado 01/11/2024 22:08

Rio - No "Altas Horas" deste sábado (02), Sidney Magal divide o palco com convidados em uma noite dedicada a celebração de sua carreira e das histórias que marcaram sua trajetória. O cantor explora a estreia do filme "O Meu Sangue Ferve Por Você", nome de um de seus maiores sucessos, que conta a história de amor com a mulher Magali.

fotogaleria "Considero essa uma das histórias mais bonitas que vi até hoje, que é a minha paixão à primeira vista por Magali, com quem estou casado há 46 anos", conta Sidney Magal.

Giovana Cordeiro, que interpreta a mulher do artista nos cinemas, revela como ocorreu a seleção. "Fiquei muito surpresa porque a gente se parece muito. Descobri que a própria Magali me indicou para o teste [...] porque ela achou que tínhamos muita semelhança". A atriz divide os vocais da música "Tenho" com Magal.

O "Altas Horas" é apresentado por Serginho Groisman e vai ao ar aos sábados depois de "Mania de Você".