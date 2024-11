Luciano Huck recebe Marcos Mion e Nany People no ’Domingão’ - Globo/Beatriz Damy

Publicado 01/11/2024 19:39

Rio - O "Domingão com Huck" receberá Marcos Mion e Nany People para o encerramento da temporada do quadro 'Batalha do Lip Sync'. Em duas apresentações, os artistas tentam conquistar o público com a melhor performance em dublagem neste domingo (03).

fotogaleria Nos bastidores, o clima foi de descontração e teve direito a passos de dança dos apresentadores. "É uma honra estar aqui pela primeira vez. Você é um cara que admiro muito, então é uma celebração esse encontro, de verdade", disse Mion.

Nany People comenta que não dublava desde 2008, quando deixou de se apresentar na noite. "Pra mim é mais que um programa, é um encontro de almas, e ainda estar aqui com esse homem [Mion] que há 14 anos me leva aonde ele estiver", afirma a artista.

Dona Déa, Ed Gama, Preto Zezé, Rafael Portugal e Pedrinho do Cavaco avaliaram as apresentações. O programa deste domingo ainda traz mais uma dupla tentando vencer a parede do "The Wall".