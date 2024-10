Astrid Fontenelle diz que vida sexual melhorou após os 40 anos: ’Não sabia nada’ - Reprodução de vídeo

Publicado 31/10/2024 12:58

Rio - Astrid Fontenelle, de 63 anos, revelou que a os relacionamentos amorosos e vida sexual melhoraram significativamente a partir dos 40, durante participação no "Conversa com Bial", da TV Globo, na noite desta quarta-feira (30). A apresentadora falou sobre o envelhecimento, maturidade e contou que nunca fez procedimentos estéticos.



"O meu envelhecimento foi muito orgânico. Eu nunca mexi no meu corpo e nem na minha cara. Quando fiquei velha, o cabelo branco veio. Eu tive o maior orgulho de tirar o cartão de idoso. [...] Não paro na vaga de idoso toda hora, não. Só quando está perrengue para estacionar, porque é melhor parar longe para andar", disse, aos risos.

A apresentadora também falou sobre a importância de se organizar financeiramente para o futuro. "Do alto do meu privilégio, é claro que tenho algum dinheiro. Talvez não para ter o padrão de vida que tenho hoje, mas tudo bem mudar".Durante o bate-papo com Pedro Bial, ela relembrou que tinha uma visão estereotipada de mulheres de 40 anos, mas que se surpreendeu ao ver que a maturidade melhorou os relacionamentos. "Hoje uso terninho, acho chique, acho lindo, maravilhoso. Mas, achava que uma senhora envelheceria quando colocasse terninho. Isso com 30 anos. Com 40, vi que a parada ficou mais legal, principalmente os relacionamentos amorosos e sexuais, porque com 20, 30 anos, não sabia nada. Só tinha vontade, mas saber fazer, não sabia", contou.Astrid opinou que as mulheres são julgadas por qualquer decisão. "Se a mulher transa quando é jovem, está errada. Se espera casar virgem, hoje é: 'que absurdo'. Se casou com um único cara, 'não namorou outro'. Se aos 40 anos resolve pintar e bordar, virou pir*nh*, ou velha virou a 'velha sacana'. É o julgamento! O problema todo está no outro e não em mim, para tudo nessa vida. As pessoas estão muito 'reclamonas' do outro".