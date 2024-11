Marcos Caruso comenta recorde em peça e relembra personagem na novela ’Avenida Brasil’ - Reprodução de vídeo

Marcos Caruso comenta recorde em peça e relembra personagem na novela ’Avenida Brasil’Reprodução de vídeo

Publicado 01/11/2024 08:11 | Atualizado 01/11/2024 08:12

Rio - Marcos Caruso e Eliane Giardini foram os convidados do programa "Lady Night", do Multishow, desta quinta-feira (31). Durante a atração, eles participaram de uma entrevista divertida, em que contaram detalhes da vida pessoal e profissional, ao relembrarem o início da carreira e alguns trabalhos que colecionam ao longo do anos.

O ator e diretor comentou que a peça "Trair e Coçar é Só Começar" está há 36 anos em cartaz, e por isso, entrou para o "Guiness Book", popularmente conhecido no Brasil como "Livro dos Recordes". "Terceira no mundo", falou Caruso. A obra reconhece feitos internacionais desde performances humanas até extremos da natureza.Os artistas começaram a carreira na década de 1970. A apresentadora Tata Werneck, então, questionou se eles tiveram o apoio dos pais para seguir na profissão. "Para mim, desde o começo. Nunca tive problema nenhum", contou Eliane. "Meu pai não proibiu, mas pediu que eu tivesse um diploma porque na época que eu me profissionalizei, a profissão não era regulamentada. Então acabei fazendo direito", disse o veterano.Em outro momento da atração, a apresentadora perguntou se eles já tiveram algum momento de deslumbramento. "Ah, acontece. Eu já me peguei andando pelo Projac assim", disse a atriz. "Quando eu fiz o Leleco, ali eu me senti muito, muito, muito. Porque eu sempre fui muito franzino, eu tenho 1,90m, magro, peito de pombo, todo arrebentado. Aí eu fiz boxe, fiz musculação, eu me bronzeei. [...] Comecei a me achar gostoso", revelou o ator, entre risos.Eles também participaram do quadro "checklist do sexo", em que responderam perguntas de duplo sentido. Tata usou termos teatrais para falar sobre as experiências sexuais dos veteranos. "Vocês gostam de teatros mais intimistas ou também já fizeram em praça pública, lugares mais abertos, com gente vendo?", perguntou a comandante da atração. Marcos afirmou: "Eu nunca fiz em praça pública". Eliane Giardini confessou: "Eu já fiz muito! Nas praças do Brasil, assim… Eu adoro! Verdade! Eu gosto de público, sabe? Aquela coisa bem popular".Caruso perguntou qual peça a amiga fez em praça pública, e Eliane citou o espetáculo "Na Carreira do Divino". "Era uma delícia", disse. Tata lembrou que a pergunta era de duplo sentido.: "Eu sei!", disse a veterana.A humorista seguiu a dinâmica. "Já bateram um texto a três?". Caruso afirmou já ter tido a experiência, mas depois voltou atrás: "A não ser que seja uma pegadinha essa pergunta... Nunca bati um texto a três". Eliane afirmou que também nunca teve a experiência.