Zé Love desabafando com BabiReprodução PlayPlus

Publicado 01/11/2024 13:10

Rio – Zé Love desabafou com a aliada Babi, em "A Fazenda 16", da Record, e cogitou em sair do reality, na madrugada desta sexta-feira (1). Após a eliminação de Camila, o ex-jogador refletiu sobre o jogo e afirmou que não vê mais sentido ficar, se o público concorda com a postura de outros confinados.

"Eu vou vazar, não está dando não. Que se está certo, me xingar desse nome, de di*abo e d*mônio, e dá o meu filho como exemplo toda hora e não está acontecendo nada", afirma Zé.



Babi tenta tranquilizar o ex-jogador, declarando que nem sempre é como pensamos: "Mas você já pensou que as vezes não é o que a gente pensa? E se for você e ele para roça, e ele (Sacha), sair?", mas Zé declara que não acredita que isso possa acontecer.



Babi continuou insistindo, e afirmou que o peão não pode desistir do prêmio de dois milhões e que só faltam seis semanas para o jogo acabar.