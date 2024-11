Luisa Perisse -

Publicado 03/11/2024 05:00

Rio - Além de atriz, Luisa Perisse agora também é apresentadora! A artista comanda o "Desencontro de Gerações", no GNT, ao lado da mãe, Heloísa. Na atração, elas recebem convidados especiais e abordam temas relacionados ao cotidiano das famílias. O bom humor das duas dão um tom especial ao programa. A nova fase profissional tem sido motivo de alegria para a jovem de 25 anos.

"Foi uma experiência maravilhosa, mas ao mesmo tempo muito louca! Você chegar no set, ser 1.000% você mesma, ter que conduzir um programa que seja legal, interessante, com outras pessoas que vão fazer o que quiserem, responder o que quiserem e você ter que contornar, caso aconteça alguma coisa, é bem doido", afirma Luisa, aos risos.

A ideia do "'Desencontro de Gerações" surgiu devido a sintonia entre mãe e filha em vídeos divertidos publicados nas redes sociais. "A gente começou a fazer os vídeos totalmente despretensiosamente, mas as pessoas foram se identificando e a gente pensou que isso tinha que ampliar mais ainda. A gente tem nossas questões, outras famílias também, às vezes as mesmas questões (risos), é muito engraçado! As pessoas paravam a gente na rua para dizer que adoravam, se identificavam, riam".

Apesar dos desafios, Luisa gosta de estar em família no palco."É hilário, mas também difícil porque você traz, às vezes, questões pessoais pro ambiente de trabalho, não tem como ignorar... Mas a parte boa é que você e a pessoa já se conhecem tanto que fica sempre astral. Você se sente segura em conversar, trocar. Vocês se ajudam, o clima é leve, principalmente com minha mãe, porque somos muito amigas, coladas, sabemos tudo uma da outra, rimos muito, zoamos".

Com trabalhos no teatro, cinema e novela como atriz, a artista entrega seu desejo profissional e lembra a previsão feita por uma cigana. "Quero muito ter meu próprio programa e apresentar mais! Um dia, no final de uma conversa com uma cigana, eu estava indo embora, ela me chamou e disse: só para você saber, você não vai ter a mesma profissão da sua mãe! Quem sabe é isso, né?", reflete.

DNA de artista

Filha de Heloisa e Lug de Paula, conhecido por seu personagem "Seu Boneco", Luisa diz que é "fora da caixinha" desde a infância. "Eu já era a engraçada da turma, a artistinha, criativa, ia na frente da turma e fazia stand-ups, imitava professores, amigos… Então, desde que eu me entendo por gente quis ser artista! Eu também cresci na coxia (bastidores do teatro), acho que, para uma criança, ver que você pode ser tudo é muito legal e estimulante. Você bota uma peruca, um figurino, qualquer adereço e vira uma pessoa diferente… E isso sempre me encantou", lembra.



A apresentadora sempre foi aconselhada pelos pais a se dedicar nos estudos. "Minha mãe sempre diz: seja o que quiser, mas seja a melhor! Estude, leia, assista e se você quiser mesmo, vai fundo!!! E ela sempre diz também": conhecimento nunca é demais!", entrega.



'Somos muito apaixonados'

Apaixonada, Luisa se derrete pelo namorado, o ator Rafael Coimbra, e conta que tem planos profissionais com ele. "Temos ideias de projetos, a gente tem muita vontade de trabalhar junto. E é muito legal porque a gente se apoia muito, torce muito um pelo outro. Ao mesmo tempo que rimos muito, zoamos, somos felizes. E fica uma relação leve! Somos muito apaixonados, além de nos admirarmos demais", diz.

A apresentadora também recorda como os dois se conheceram. "A gente já tinha se conhecido rápido em uma festa e depois comecei a ensaiar minha peça com a Castorine, "Camareiras - uma comédia musical", dirigida pelo João Fonseca! Ao mesmo tempo, o João estava em cartaz com uma peça chamada "Pressa" e chamou a gente pra assistir. Ele disse: 'vai ser legal, Rafa Coimbra fica até pelado em cena'. Aí eu respondi: 'eu vou hoje' (risos). A gente se aproximou e depois ele foi assistir "Camareiras" e desde então não nos desgrudamos mais!", conta.