Solange Almeida durante participação no ’Sabadou com Virginia’, do SBTReprodução de vídeo / X

Publicado 03/11/2024 08:53

Rio - A cantora Solange Almeida participou do programa "Sabadou com Virginia", do SBT, na noite deste sábado (2). Durante o quadro "Se beber, não fale", ela foi questionada sobre a possibilidade do retorno da antiga banda Aviões do Forró. A artista, então, frisou que no momento não há 'possibilidade nenhuma'.



"Não fujo da raia. Isso é uma coisa que todo mundo fala, inclusive tem época que isso viraliza: 'Ah, vai ter turnê, vai ser tipo Sandy e Junior, tipo Exaltasamba' e tal. Então assim, hoje não", iniciou Solange.