Sérgio Mallandro relembra mensagem de Chico Xavier: ’Você tem uma missão’Reprodução de vídeo

Publicado 02/11/2024 08:57

Rio - Sérgio Mallandro, de 69 anos, foi o convidado do "Lady Night", do Multishow, desta sexta-feira (1º). Durante a atração comandada por Tata Werneck, o apresentador e humorista falou sobre a vida profissional e pessoal em uma entrevista descontraída, além de relembrar o encontro com o médium Chico Xavier, que morreu em 2002.



"Sou uma pessoa que vivo muito do amor. Eu acho que sem amor você não chega a lugar nenhum na vida. A energia do mundo é o amor. Quando conheci o Chico Xavier, ele falou para mim: 'Serginho, você tem uma missão na vida. A sua missão é levar alegria para as pessoas'", iniciou Sergio.