Sacha e Zé Love discutem durante dinâmica de A Fazenda 16: Seu lugar é no manicômioReprodução de vídeo / X

Publicado 04/11/2024 08:11

Rio - Sacha Bali e Zé Love protagonizaram uma nova discussão durante dinâmica de "A Fazenda 16", da Record, neste domingo (3). A briga começou quando Gizelly Bicalho acusou o ator de menosprezar quem toma remédio para tratar a saúde mental.



"Aqui dentro tem várias pessoas que têm alguma questão com depressão e ansiedade. [...] Eu já tentei contra a minha vida duas vezes. O Zé também me confidenciou que já tentou contra a vida dele duas vezes", disse a advogada.

Sacha, então, respondeu: "E contra a minha também, três vezes neste final de semana". "Não, ele tentou se matar", falou a ex-BBB. "Ele tentou me matar três vezes este final de semana", retrucou o artista. Gizelly comentou que também trata questões mentais. "Quando você falou dele, eu fiquei mal. Me colocou no chão. Se não fossem remédios, eu não estaria aqui. Eu fui no psiquiatra e fiz tratamento".As câmeras começaram a mostrar um quarto vazio por alguns minutos. Ao retornar, Sacha e Zé estavam discutindo aos gritos. "Ele [Zé] só não está tentando agredir as pessoas porque está sedado. Porque ele tá tomando remédio seis vezes por dia e estava muito doido para me provocar. Inclusive, ele também falou do meu remédio, o CBD", disparou o ator. "Eu fui reativo ao que você falou pra mim! Sabe o que você é? Um cara que não tem culhão para assumir nada", retrucou o ex-atleta."Eu falei que você precisa estar sedado para não tentar matar as pessoas", falou Sacha. Zé, então, completou: "Você é desprezível!". O seu lugar é no manicômio ou no presídio! Você precisa estar sedado", falou o ator. A discussão continuou de forma generalizada com gritos e troca de ofensas.