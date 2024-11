Leticia Spiller mandou recado para o filho Pedro Novaes - Reprodução/Globo

Publicado 04/11/2024 15:52

Rio - Pedro Novaes participou do "Encontro com Patrícia Poeta" desta segunda-feira (04) e foi surpreendido com recados especiais dos pais Letícia Spiller e Marcello Novaes. O ator de 28 anos volta às novelas para viver o protagonista Beto em "Garota do Momento", nova trama das seis da TV Globo.

fotogaleria O pai de Pedro Novaes disse que sempre confiou no talento do filho. "Não poderia deixar de dar uma passadinha aqui para dizer algumas palavras para você, meu filhote. Eu estou muito orgulhoso de você fazer esse papel, seu primeiro protagonista de novela. E eu tenho certeza que você vai fazer muito bem. Eu acredito muito na sua inteligência artística. Você é um cara e tudo que você faz, você faz muito bem. Eu sempre te falei que essa profissão é uma brincadeira que a gente leva muito a sério. Então eu espero que você se divirta", afirmou Marcello.

"Meu primeiro amor, como disse Ricardo Blat uma vez: 'Pedro, você tem o bicho, cara'. Você tem o bicho e a vocação. Divirta-se muito, arrasa, que o resto é consequência. Te amo", desejou Letícia.