Tata Werneck chora ao relembrar abuso durante conversa com Débora Falabella - Reprodução de vídeo / Instagram

Publicado 05/11/2024 07:43 | Atualizado 05/11/2024 09:19

Rio - O programa "Lady Night", do Multishow, conhecido pelo clima descontraído comandado por Tata Werneck, teve um momento de emoção nesta segunda-feira (4). A apresentadora conversava com Débora Falabella sobre "Prima Facie", espetáculo em que a atriz dá vida a uma advogada que questiona o Judiciário após ser vítima de estupro. A comunicadora, então, chorou ao relembrar um abuso que sofreu.



"Eu fui assistir a essa peça com os meus pais. Eu nunca falei disso, porque tenho medo. E eles lembraram de quando eu sofri uma coisa super séria. E as perguntas eram feitas sempre [me] diminuindo e descredibilizando. Desculpa, gente. Perdi o controle", disse Tata, aos prantos.