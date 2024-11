Beatriz (Duda Santos) - Reprodução / X

Beatriz (Duda Santos)Reprodução / X

Publicado 05/11/2024 09:03 | Atualizado 05/11/2024 09:29

Rio - O primeiro capítulo da nova novela das 18h da TV Globo, "Garota do Momento", foi ao ar nesta segunda-feira (4). A estreia do folhetim foi bastante comentada nas redes sociais, com internautas elogiando a atuação e a construção da trama escrita por Alessandra Poggi, com direção geral de Jeferson De e direção artística de Natalia Grimberg.

fotogaleria

A novela começa em Petrópolis, no ano de 1958, com Beatriz (Duda Santos) descobrindo que a mãe (Carol Castro), está viva. Internautas fizeram comentários positivos sobre a primeira cena e a interpretação da protagonista. "A Duda Santos realmente tem potencial de ser a 'Garota do Momento'. Em poucos minutos ela já [está] trazendo aquele tom de mocinha leve, enchendo a tela de beleza e talento", disse um usuário do X, antigo Twitter. "Bastou uma cena e já estou apaixonada por ela. Duda Santos, dona de todo o carisma do mundo", opinou outra pessoa. A novela começa em Petrópolis, no ano de 1958, com Beatriz (Duda Santos) descobrindo que a mãe (Carol Castro), está viva. Internautas fizeram comentários positivos sobre a primeira cena e a interpretação da protagonista. "A Duda Santos realmente tem potencial de ser a 'Garota do Momento'. Em poucos minutos ela já [está] trazendo aquele tom de mocinha leve, enchendo a tela de beleza e talento", disse um usuário do X, antigo Twitter. "Bastou uma cena e já estou apaixonada por ela. Duda Santos, dona de todo o carisma do mundo", opinou outra pessoa.

#GarotaDoMomento iniciando com Duda Santos encantadora e carismática pic.twitter.com/OZGgBfiDcS — Tiago Dias Brandwain de Vielmond Giardini Pillar (@dia_tiago) November 4, 2024



Outra cena bastante comentada foi quando a história retornou para o ano de 1942, quando Clarice ( Outra cena bastante comentada foi quando a história retornou para o ano de 1942, quando Clarice ( Carol Castro ) deixou a cidade serrana e foi até o Rio de Janeiro para uma exposição de artes, com o objetivo de dar uma vida melhor para a filha (Beatriz). Lá ela conheceu Juliano (Fábio Assunção), com quem viveu um romance e ficou noiva. No entanto, Clarice testemunhou o noivo matando a mãe da própria filha (Maisa). Apesar de assustada, ela o confrontou e terminou o relacionamento, dizendo que vai até a polícia. Ao sair correndo em desespero, ela foi atropelada. A construção da trama também convenceu o público. "A potência que é Carol Castro de volta nas novelas, que presente pra nós é ter essa artista gigante na telinha", disse uma seguidora. "Carol Castro impecável! Meu Deus", escreveu outro internauta, após reproduzir os diálogos da cena.

Carol Castro é uma das atrizes mais subestimadas da Globo! Ela é BOA DEMAIS! #GarotaDoMomento pic.twitter.com/VsBoMGkiz8 — bru secco (@worldsecco) November 4, 2024

Devido o acidente, Clarice (Carol Castro) perdeu a memória. Sua única lembrança é de ter uma filha chamada Beatriz (Duda Santos). Assim, Juliano (Fábio Assunção) junto com a sua mãe, a manipuladora Maristela (

Devido o acidente, Clarice (Carol Castro) perdeu a memória. Sua única lembrança é de ter uma filha chamada Beatriz (Duda Santos). Assim, Juliano (Fábio Assunção) junto com a sua mãe, a manipuladora Maristela ( Lilia Cabral ), decidiram criar um novo passado para ela com outra filha (e mesmo nome da verdadeira) e até uma irmã falsa, Zélia (Letícia Colin). Essas cenas também agradaram. "Uma trama de perda de memória que não é forçada e que costura perfeitamente a trama central. E ainda salva a vida da personagem. E Carol Castro impecável", destacou um usuário do X. "A cena dela [Maristela] elaborando o plano de reconstruir uma vida falsa para a Clarice foi cinema demais. Fiquei fixado na TV. Muito ardilosa", disse outro espectador. "Lilia Cabral está surpreendente nessa estreia. Atuando nos detalhes, uma atuação fina, com expressões mínimas que comunicam muito. Que delícia ver atuações nesse nível".

Uma trama de perda de memória que não é forçada e que costura perfeitamente a trama central. E ainda salva a vida da personagem. E Carol Castro impecável. #Garotadomomento pic.twitter.com/k26YsFK1yG — Sérgio Santos (@ZAMENZA) November 4, 2024