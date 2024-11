Elenco de 'Garota do Momento' se reúne para acompanhar estreia da novela

Rio - A novela 'Garota do Momento' estreou nesta segunda-feira (04) e diversos atores se reuniram em uma casa de festas na Zona Oeste do Rio para acompanhar o primeiro capítulo do novo folhetim das seis da TV Globo. Ambientada nas décadas de 1940 e 1950, a trama é escrita por Alessandra Poggi, que abordará temas como superação, preconceito e empoderamento.

Entre os presentes estavam os atores Duda Santos, Carol Castro, Solange Couto, Maisa Silva, Klara Castanho, Maria Flor, Paloma Duarte, Maria Eduarda de Carvalho, Caio Manhente, Mariah da Penha, Rebeca Carvalho, Tatiana Tiburcio, Carla Cristina Cardoso e Pedro Novaes.

O enredo principal conta a história de Beatriz (Duda Santos), que acredita ter sido abandonada pela mãe, Clarice (Carol Castro), na infância. Anos depois, a jovem descobre que a matriarca está viva e mora no Rio de Janeiro. Ela, então, decide deixar Petrópolis, na região serrana, para ir atrás da familiar.

