Publicado 04/11/2024 21:00

Rio - Fabiana Justus abriu a caixinha de perguntas do Instagram nesta segunda-feira (04) e revelou aos seguidores uma lista de coisas que pretende fazer após finalizar o tratamento de uma leucemia mieloide aguda. Diagnosticada em janeiro, a influenciadora passou um tempo internada e realizou um transplante de medula óssea.

"Têm tantas 'primeiras vezes' para viver de novo! A primeira vez que eu puder tomar sol sem medo. A primeira vez que eu voltar a andar de avião. A primeira vez que eu for a um show novamente. A primeira viagem longa com a família. A primeira viagem romântica com meu marido. A primeira vez que eu passar um dia inteiro sem o despertador do remédio tocar. A primeira salada que eu comer fora de casa. A primeira vez que eu fizer algum procedimento estético – esse é meio fútil, mas quem não gosta, né?", afirmou.