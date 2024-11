Carol Macedo - Reprodução/Instagram

Publicado 04/11/2024 19:59

Rio - Carol Macedo abriu a caixinha de perguntas do Instagram e tirou respondeu alguns questionamentos dos seguidores sobre maternidade. A atriz, que é mãe de Leo, de 1 ano, fruto de seu casamento com Rafael Eboli, comentou sobre os receios que tinha antes da chegada do primeiro filho.

"Eu tinha muito medo que não fosse dar conta após o nascimento do bebê. De não ser uma boa mãe, de não conseguir cuidar dele da maneira correta, de ficar perdida, sabe? Lembro que no dia que sai do hospital, enquanto a médica examinava o ouvidinho dele, me deu uma crise de choro. Meu marido não entendeu nada, coitado, ele olha pro lado e de repente me vê chorando horrores. Meu choro era medo de como seria essa nova vida que eu iria enfrentar. De como tudo tinha mudado de um dia pro outro. Antes éramos nós dois, agora seríamos nós três. Enfim...me deu um choque de que 'agora já era, só vai!'", afirmou.

Carol Macedo ainda tranquilizou uma seguidora que relatou ter medo de perder seu jeito de ser com a maternidade. "A nossa vida muda, parece que vira de cabeça pra baixo, mas a sua essência continua. Fica tranquila quanto a isso. Por mais difícil que seja também é prazeroso demais. Um amor que você nunca sentiu na vida! Quanto ao corpo ele vai mudar, não tem jeito. Claro que vai de mulher para mulher o quanto vai ser essa mudança. Mas eu sempre pensei que o que vai volta, sabe? Uma boa alimentação e treino é o caminho para essa volta! Infelizmente é isso, não tem pra onde correr", concluiu.