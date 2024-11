Elisa Lucinda e Jonathan Estrella - Reprodução Instagram

Publicado 04/11/2024 16:57

Rio – Elisa Lucinda, de 66 anos, celebrou o aniversário do namorado, Jonathan Estrella, que completou 35 anos, nesta segunda-feira (4). A atriz comemorou o fotógrafo com uma declaração no Instagram e recebeu felicitações de internautas.



"Hoje é aniversário dele. 35 anos. O homem do olhar, o fotógrafo, o que prefere fotografar a ser fotografado. Esta cena é em Paraty na Flip deste ano. Que sua vida seja a da construção de um sujeito pleno neste Brasil tão difícil de viver com tanto racismo em todo canto. Mas você nasceu com Estrella no nome e há de brilhar ainda mais nesta nova fase. Que nunca falte o brilho de seu lindo olhar", declarou.



Internautas parabenizaram Jonathan: "Parabéns! Felicidades, saúde, realizações amor, e muito axé", comentou um. "Saúde, paz e um olhar sempre inspirador", afirmou outro.



A atriz assumiu seu relacionamento com fotógrafo em junho de 2019.