Xanddy provando comida da Tailândia - Reprodução Instagram

Xanddy provando comida da Tailândia Reprodução Instagram

Publicado 04/11/2024 14:28 | Atualizado 04/11/2024 14:30

Rio – Carla Perez e Xanddy provaram comidas exóticas na viagem à Tailândia, comemorando 23 anos de casamento. O casal publicou um vídeo no Instagram, no último domingo (3), provando escorpião, grilo, gafanhoto e minhoca e aprovaram as refeições típicas.