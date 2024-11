Leo, Murilo Huff e Dona Ruth - Reprodução / Instagram

Rio - Dona Ruth Moreira, mãe de Marília Mendonça, emocionou ao relembrar a forma como o neto, Leo, de 4 anos, tem lidado com a ausência de sua mãe, três anos após o trágico acidente que tirou a vida da cantora. Durante uma entrevista ao "Domingo Espetacular", da Record TV, ela compartilhou momentos sensíveis que vivenciou com o menino, filho de Marília com o cantor Murilo Huff.



Leo já demonstra sinais de compreensão sobre a partida de Marília. "Ele me perguntou: 'Vó, a minha mãe morreu?'. Mas ele perguntou tão sério, olhando nos meus olhos, e eu respondi: 'Morreu, mas deixa eu te falar… Está tudo bem, porque todo mundo morre'. É porque, às vezes, ele quer explicar, né? Para os coleguinhas na escola, pois eles já começaram a falar", disse Ruth.



Ela tem tentado esclarecer cada dia mais o assunto para Leo. "'Um dia a vovó vai morrer também'. E ele respondeu: 'Mas eu vou ficar sem mãe? Quem vai cuidar de mim?'",disse Ruth, contando que rapidamente mudou de assunto ao perceber que o neto ainda não entende que não ficará sozinho.



Desde a partida da eterna "Rainha da Sofrência", a guarda de Leo passou a ser compartilhada entre seu pai, Murilo Huff, e a avó materna, Ruth.