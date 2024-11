Quincy Jones foi o produtor de Thriller, álbum mais vendido da história - Reprodução / Instagram

Quincy Jones foi o produtor de Thriller, álbum mais vendido da históriaReprodução / Instagram

Publicado 04/11/2024 09:22 | Atualizado 04/11/2024 09:39

Rio - Produtor lendário, Quincy Jones, que morreu aos 91 anos , neste domingo (3), conquistou diversos prêmios e foi o responsável de vários sucessos, como "Thriller", o álbum mais vendido da história.

fotogaleria

Quincy lançou a carreira solo do jovem Michel Jackson. O álbum "Thriller" vendeu mais de 20 milhões de cópias só no ano de lançamento, em 1982, e está entre os discos mais bem-sucedidos desde então. Quincy lançou a carreira solo do jovem Michel Jackson. O álbum "Thriller" vendeu mais de 20 milhões de cópias só no ano de lançamento, em 1982, e está entre os discos mais bem-sucedidos desde então.

O videoclipe da canção revolucionou a indústria musical da época, evidenciando a importância do audiovisual como uma forma de expressão artística. A coreografia, inclusive, é lembrada e reproduzida até a atualidade. Apesar da morte do "Rei do Pop" em 2009, "Thriller" continua imortal, alcançando em junho deste ano a marca de 4,5 bilhões de streams no Spotify.

Das nove faixas, quatro foram escritas pelo próprio cantor. Sete singles de "Thriller" chegaram ao top 10 das paradas de sucesso. A parceria entre Quincy e Michael também resultou no lançamento de "Off The Wall (1979)" e "Bad (1987)".

Nascido em Chicago, o produtor conquistou diversas premiações, como 28 Grammys, dois Oscars honorários e um Emmy.

Assista