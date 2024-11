Bruno Mars curte bar em Belo Horizonte - reprodução X

Publicado 03/11/2024 20:00 | Atualizado 03/11/2024 20:03

Rio - Bruno Mars, conhecido no Brasil carinhosamente como “Bruninho”, aproveitou sua passagem por Belo Horizonte para vivenciar a boemia mineira. No último sábado, o cantor foi visto no Tizé Bar e Butequim, no bairro Funcionários, região Centro-Sul da cidade. Fãs registraram a visita nas redes sociais, onde o astro aparece em clima descontraído. O show final da turnê brasileira acontece no próximo dia 5 de novembro no Estádio Mineirão.