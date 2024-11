Luana Piovani - reprodução Instagram

Luana Piovanireprodução Instagram

Publicado 03/11/2024 15:58 | Atualizado 03/11/2024 16:45

Rio - Neste domingo (3), Luana Piovani compartilhou com seus seguidores um vídeo em que reflete sobre sua noitada com amigas, marcada por momentos de diversão e liberdade. A atriz, que atualmente está solteira, celebrou a intensidade da noite e descreveu a experiência como um "strike".

"Só queria dizer que ontem foi strike. Strike tipo: há muito tempo não batido. Coloquei esse pijaminha hoje de manhã porque quando acordei estava com o vestido gato de ontem", comentou Piovani em tom bem-humorado. No vídeo, a atriz relatou que "pegou geral" e afirmou ter feito "muita gente feliz". Com uma postura autêntica, ela declarou que faz "tudo o que um homem faz".Em outro trecho, Luana Piovani refletiu sobre sua atitude e comparou sua postura à de um homem. "E sabe o que é bom? A intenção era essa, sair e fazer strike. Lembro pouco, mas sei que me diverti demais e fiz muita gente feliz. Eu sou um homem de saia e eu adoro isso. Fora o podre, o resto, tudo o que homem faz eu também faço", afirmou.Após o término do namoro com Lucas Bittencourt, em julho, Piovani tem falado abertamente sobre sua vida de solteira e liberdade. No vídeo, ela contou uma situação inusitada, em que, ao sair do Uber, pegou o tapete em vez da bolsa. "Nossa, foi bom demais. Vou só dar um spoiler: fui sair do Uber, quando eu cheguei em casa, ao invés de pegar a bolsa, eu peguei o tapete", brincou a atriz.Luana também refletiu sobre a importância da liberdade e da independência em sua vida: "Como é bom ter amigo, sair, poder ser livre, ter dignidade, trabalho para pagar as contas. Como é bom! E hoje é domingo, bom demais", concluiu. A atriz segue celebrando a fase atual e valorizando os momentos de descontração ao lado de amigos.