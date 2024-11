Mileide Mihaile - reprodução Instagram

Mileide Mihailereprodução Instagram

Publicado 03/11/2024 18:27 | Atualizado 03/11/2024 21:29

Rio - Mileide Mihaile revelou nas redes que realizou uma cirurgia para remodelar as mamas e substituir os implantes de silicone. Ela relatou como o medo a impediu de fazer a troca das próteses antes, mesmo sabendo da necessidade.

"Venci o medo e o trauma e fiz minha mastopexia com troca do meu silicone, que já estava no tempo de trocar e enrolando há anos", escreveu a influenciadora neste sábado (2).

A cirurgia representa mais um passo na lista de metas pessoais de Mileide para 2023, com a influenciadora mencionando ainda um objetivo profissional para novembro: "Agora só falta uma no profissional, mas vamos falar sobre isso no dia 15/11." Em sua publicação, ela também destacou a coincidência entre os meses de suas cirurgias e o nascimento do filho Yhudy, o que considera uma bênção.



Mileide revelou sua animação ao notar os primeiros resultados da cirurgia: "Estou leve, ansiosa pelo resultado final e louca para contar tudo para vocês sobre o motivo do meu trauma e a superação de cada um deles." Segundo a influenciadora, já no primeiro dia, os efeitos estéticos e o conforto proporcionado pelo procedimento são perceptíveis.



Mileide alertou seus seguidores sobre a importância de escolher bons profissionais para procedimentos cirúrgicos: "Cirurgia é algo muito sério, e precisamos ter cuidado e responsabilidade ao escolher os profissionais que estarão com nossa vida nas mãos".