Giovanna Lancellotti - reprodução Instagram

Giovanna Lancellottireprodução Instagram

Publicado 03/11/2024 16:56 | Atualizado 03/11/2024 17:17

Rio - Giovanna Lancellotti celebrou o Halloween com uma festa especial neste sábado (02), que contou com a presença de diversos famosos. A atriz, ao lado do noivo Gabriel, escolheu uma fantasia de palhaço, e outras celebridades como Bruna Marquezine, João Guilherme, Pedro Scooby, Cinthia Dicker e Klara Castanho se destacaram com produções elaboradas. Confira os looks da noite!

A anfitriã Giovanna Lancellotti, com o noivo Gabriel, entrou no espírito do Halloween e se fantasiou de palhaço, criando um clima que mesclou o lúdico com o sombrio. Outros casais também apostaram em produções combinadas: Agatha Moreira e Rodrigo Simas, assim como Pedro Scooby e Cinthia Dicker, usaram trajes que refletiram a sintonia e o bom humor do evento.



Os convidados esbanjaram criatividade, exibindo uma grande variedade de temas. Bruna Marquezine e João Guilherme optaram por uma homenagem clássica ao encarnarem o casal Romeu e Julieta, trazendo um toque teatral e romântico ao Halloween. Já outros convidados escolheram fantasias modernas e irreverentes, que também agradaram ao público.

Fotos e vídeos da festa inundaram as redes sociais, mostrando os bastidores e o clima descontraído entre as celebridades presentes. A noite foi registrada em detalhes, com convidados interagindo e exibindo suas produções, que incluíam maquiagem detalhada e acessórios especiais, compondo looks que uniram diversão e sofisticação.