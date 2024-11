Ex-BBBs Isabelle Nogueira e Matteus Amaral fazem primeira viagem internacional juntos - Reprodução de vídeo / Instagram

Publicado 03/11/2024 13:45

Rio - Os ex-BBBs Isabelle Nogueira e Matteus Amaral viajaram juntos para fora do país pela primeira vez. Através das redes sociais, o casal mostrou que chegou em Madrid, na Espanha, na manhã deste domingo (3).



"A agente acabou de passar na imigração e já estamos indo pegar a nossa mala", contou Isabelle quando ainda estava no aeroporto. A dançarina se surpreendeu com o clima europeu. "Cadê o frio que me prometeram em Madrid? 'Égua', está um sol. Cheguei a falar: 'Gente, estou no lugar errado'. Me prometeram frio, trouxe tanta roupa de frio", brincou.