Kyra Gracie e Malvino Salvador comemoram 11 anos de relacionamento Reprodução do Instagram

Publicado 03/11/2024 18:33

Rio - Kyra Gracie, de 39 anos, fez questão de se declarar para o marido, Malvino Salvador, 48, em comemoração ao aniversário do relacionamento do casal. A ex-lutadora de jiu-jitsu publicou uma declaração de amor para o ator, neste domingo (3).



"11 anos de união, amor e parceria! Três filhos e a realização de um sonho juntos: nossa família Gracie Salvador", escreveu na legenda do Instagram. Na sequência de três fotos, Kyra relembrou também a cerimônia de casamento que aconteceu em Fernando de Noronha, em 2019.



Nos comentários, admiradores do casal deixaram mensagens de carinho. "Que Deus continue abençoando essa união", disse um. "Vocês são muito lindos", afirmou outro.



Kyra e Malvino são pais de três crianças: Ayra, de 10 anos, Kyara, de 8, e Rayan, de 3.