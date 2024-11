Bailarina de Claudia Leitte morre aos 21 anos - Reprodução / Instagram

Publicado 03/11/2024 14:49

Rio - Claudia Leitte usou as redes sociais para lamentar a morte de uma de suas bailarinas, neste sábado (2). Isabella Oliveira, chamada pela cantora pelo apelido Bella, tinha 21 anos. A causa da morte da dançarina não foi divulgada.

Em seu perfil do Instagram, Claudia compartilhou um vídeo, no qual Bella aparece, de um momento em que orava com seus dançarinos. "Ainda não me recompus… Acabei de saber que minha bailarina, Bella, faleceu hoje, aos 21 anos. Em breve vou lançar uma tour de 'Intemporal', onde ela interpreta com louvor a mente de alguém, vivendo um dilema bem invasivo, denso... Uma menina de 21 anos deu vida a algo tão profundo… uma menina de 21 anos… Descanse em paz, amada e inesquecível Bella! Que o consolador cuide da família e dos nossos corações", escreveu a cantora.

Quando gravou o audiovisual do álbum de Claudia Leitte, em maio, a bailarina falou sobre a experiência e agradeceu à cantora pela oportunidade. "Nem nos meus melhores sonhos eu conseguiria imaginar o que vivi a algumas semanas, não iria caber nessa legenda explicar o que foi o intemporal, algumas palavras descrevem bem 'uma saudade sem fim' [...]. Quero agradecer [...] principalmente à Claudia Leitte, que me deixou tão a vontade pra participar desse show incrível, e inimaginável!", escreveu ela na época.