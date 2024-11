James Van Der Beek - reprodução Instagram

James Van Der Beek reprodução Instagram

Publicado 03/11/2024 23:00

Rio -James Van Der Beek, conhecido pelo papel de protagonista na série de sucesso "Dawson's Creek", revelou que está enfrentando um câncer colorretal. Aos 47 anos, o ator compartilhou detalhes sobre o diagnóstico em entrevista à revista People.

fotogaleria

James Van Der Beek revelou que está em tratamento para o câncer colorretal e explicou como tem lidado com o processo. "Tenho câncer colorretal. Tenho lidado com esse diagnóstico em particular e tenho tomado medidas para resolvê-lo, com o apoio da minha incrível família", disse ele. O ator afirmou ainda que está confiante e otimista quanto ao sucesso do tratamento: "Há motivos para otimismo e estou me sentindo bem".



Pai de seis filhos – Olivia, de 14 anos; Joshua, de 12; Annabel, de 10; Emilia, de 8; Gwendolyn, de 6; e Jeremiah, de 2 –, Van Der Beek conta com o apoio incondicional de sua esposa, Kimberly, e das crianças. Desde que a notícia veio à tona, seus fãs têm deixado mensagens de apoio em seu perfil no Instagram, onde o ator costuma compartilhar momentos do cotidiano com a família e aborda temas como saúde mental. "Rezando por você", escreveu uma seguidora. "Fique bem logo", desejou outra.



Entendendo o câncer colorretal

O câncer colorretal afeta o cólon ou o reto, que fazem parte do sistema digestivo. Esse tipo de câncer, o mesmo que acometeu a cantora Preta Gil em 2023, é um dos mais comuns e exige diagnóstico precoce para um tratamento mais eficaz.