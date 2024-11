Lexa e Ricardo Vianna fazem chá revelação - Lua Dof/Divulgação

Rio - Neste domingo (3), Lexa e Ricardo Vianna realizaram o aguardado chá revelação para descobrir o sexo do primeiro filho. Cercados por familiares, amigos e fãs, o casal viveu momentos de grande emoção e expectativa enquanto aguardavam a revelação. Lexa, ainda antes do evento, expressou a ansiedade para descobrir o que o futuro reserva.

“Sempre achei minha vida inteira que eu teria um menino. [As pessoas diziam:] ‘Mãe de menino, tem cara de mãe de menino’. Porém, semana passada, eu sonhei duas vezes: uma com a médica me contando que era menina, e eu dizendo ‘por que você está me contando? Eu tenho um chá revelação!’, e no dia seguinte [sonhei] com tudo rosa”, contou a cantora.Enquanto Lexa oscilava entre menino ou menina, Ricardo Vianna mantinha-se seguro de que seria uma menina. Já Darlin Ferrattry, mãe de Lexa, acreditava que o bebê seria um menino. Cada um dos presentes, com suas próprias previsões, aguardava a revelação final. A influenciadora Gabi Luthai, amiga próxima de Lexa, era a única que sabia o segredo.“Estou toda arrepiada porque eu que sei o sexo do bebê. Estou mais ansiosa do que no meu chá, juro pra vocês! Que responsa! É muito legal essa sensação. Está todo mundo ansioso pra saber”, comentou Gabi, expressando o peso de guardar essa importante surpresa.A festa reuniu amigas famosas de Lexa. Anitta, que havia realizado um show no Paraguai na noite anterior, viajou diretamente para o evento. Na chegada, Anitta posou ao lado de Lexa, da irmã Wenny Isa e de Darlin Ferrattry, mãe de Lexa. “Amo tanto essas duas”, escreveu Darlin ao compartilhar um momento das amigas em suas redes sociais. A cantora Bruna Griphao e Pocah também compareceram, celebrando esse momento especial.