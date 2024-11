Lexa em chá revelação de seu primeiro filho - Lua Dof/Divulgação

Publicado 03/11/2024 22:27 | Atualizado 03/11/2024 22:28

Rio - A cantora Lexa anunciou, neste domingo (03), que será mãe de uma menina. Em uma live no Instagram, Lexa revelou o sexo do bebê, fruto de seu relacionamento com o ator Ricardo Vianna. Na live, Lexa, que inicialmente apostava em um menino, compartilhou sua surpresa ao saber que terá uma filha. Ricardo Vianna, no entanto, já sentia que seria uma menina e acertou na previsão.