Mulher de Roberto Justus ganha presente de Marina Ruy BarbosaReprodução

Publicado 03/11/2024 15:27

Rio - A empresária Ana Paula Siebert, mulher de Roberto Justus, de 36 anos, foi surpreendida neste domingo (3) com um presente da amiga Marina Ruy Barbosa, 29.

Ela recebeu flores em sua mansão em São Paulo, entregues por Vicky, filha do casal. No vídeo publicado nos Stories do Instagram, a mãe questiona: "O que é isso? Que coisa mais linda! De quem é?".

Ana Paula leu o cartão que acompanhava o buquê composto por várias flores. "Obrigada por estar comigo em um momento tão importante. Com carinho, Marina Ruy Barbosa", dizia o bilhete.

Marina Ruy Barbosa enviou o presente como forma de agradecimento. A empresária marcou presença no lançamento da nova coleção da marca da atriz e elogiou o evento nas redes sociais.