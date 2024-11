Eliana exibe encontro com equipe do ’The Masked Singer Brasil’ - Reprodução do Instagram

Eliana exibe encontro com equipe do ’The Masked Singer Brasil’Reprodução do Instagram

Publicado 04/11/2024 09:34

Rio - Eliana, de 51 anos, já se prepara para comandar o "The Masked Singer Brasil", na TV Globo! A apresentadora mostrou os bastidores do programa em um vídeo publicado no Instagram, neste domingo (3). Nas imagens, ela surge ao lado de Tony Ramos, Tatá Werneck e Belo, jurados da atração, e confere os detalhes do estúdio onde a competição musical será gravada.

fotogaleria

"Hoje é meu primeiro encontro do 'The Masked Singer Brasil'...Bora para reconhecimento da cena, do palco, câmeras", explicou Eliana. Na legenda da publicação, a apresentadora escreveu: "Hoje (domingo) foi dia de trabalhar na produção do 'The Masked Singer', que vai ao ar em janeiro, aos domingos, na TV Globo! Não vejo a hora de mostrar essa super competição para vocês. Estou emocionada com este momento e muito feliz!!! Vou contando mais por aqui".

Em comemoração aos 60 anos da TV Globo, todas as fantasias do "The Masked" remeterão às novelas e seus personagens. Já foram reveladas seis máscaras: Nazaré Tedesco, de "Senhora do Destino"; Sol, de "Vai na Fé"; Foguinho, de "Cobras e Lagartos"; Odete Roitman, de "Vale Tudo"; Carminha, de "Avenida Brasil"; Tieta, de novela homônima; e Ruth e Raquel, de "Mulheres de Areia".