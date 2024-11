Corpo de Agnaldo Rayol será velado na Assembleia Legislativa do Estado de SP - Reprodução/Instagram

Corpo de Agnaldo Rayol será velado na Assembleia Legislativa do Estado de SPReprodução/Instagram

Publicado 04/11/2024 21:38

Rio - O corpo de Agnaldo Rayol, que morreu aos 86 anos, será velado na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, na Zona Sul da capital paulista, nesta terça-feira (05). A despedida ocorrerá das 6h às 14h. O sepultamento do artista será realizado às 16h no Cemitério Gethsémani, no Morumbi, e será restrito a familiares e amigos.

fotogaleria Agnaldo Rayol faleceu nesta segunda-feira (04), em São Paulo . A notícia foi confirmada pela assessoria de imprensa do cantor e apresentador através de um comunicado. O artista sofreu uma queda em seu apartamento durante a madrugada, foi encaminhado ao hospital, mas não resistiu.

"É com profundo pesar que comunicamos o falecimento do cantor Agnaldo Rayol, aos 86 anos, ocorrido na manhã de hoje no Hospital HSANP, localizado no bairro de Santana, em São Paulo. O artista, que marcou gerações com sua voz inconfundível e presença carismática, faleceu após uma queda em seu apartamento nessa madrugada", informou em nota.