Irmã de Deolane Bezerra se irrita Klara Castanho após comentário sobre fantasiaReprodução / Instagram

Publicado 04/11/2024 19:47 | Atualizado 04/11/2024 19:47

Rio - Daniele Bezerra, irmã de Deolane Bezerra, fez críticas públicas à atriz Klara Castanho nesta segunda-feira (4), após um comentário bem-humorado de Klara sobre a fantasia de Halloween da comediante Thais Belchior. Vestida de Deolane, Thais usava elementos como uma tornozeleira eletrônica e um tigre, em referência à investigação envolvendo a influenciadora em jogos ilegais de apostas. A família de Deolane, no entanto, não aprovou as brincadeiras.

Tudo começou na semana passada com a fantasia de Thais Belchior para uma festa de Halloween. A comediante despertou a reação de vários famosos. Klara Castanho foi uma das primeiras a comentar. "A tornozeleira, pelo amor", escreveu ela, que apagou o comentário logo em seguida. Outras famosas também se divertiram com a fantasia: "Ah, não", disse Giovanna Lancellotti, junto de emojis de risada. "Não te aguento", se divertiu Leticia Colin.Daniele, ao defender a irmã, mencionou a prisão de Deolane e de sua mãe, ocorrida em setembro, e relembrou um momento em que ofereceu ajuda à Klara em uma situação delicada. "Tomara que um dia você e sua mãe não sejam presas injustamente. Aliás, a todos vocês que aqui dão risadas, principalmente algumas pessoas públicas, que, ao menos, deveriam entender a dor de uma exposição injusta. Inclusive, você é uma Klara Castanho. Na sua dor, eu te ofereci ajuda gratuita, lembra? Espero que nunca aconteça uma injustiça parecida com vocês e muito menos com vossa mãe", disse.Deolane também se pronunciou nas redes sociais. "Sem dom para vítima, sem tornozeleira e trabalhando. Coisas que algumas pessoas desocupadas deveriam estar fazendo", alfinetou. Deolane publicou um vídeo em que mostra os dois tornozelos livres.