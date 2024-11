Caetano Veloso tentou responder questão do Enem 2024 - Reprodução de Vídeo/Instagram

Publicado 04/11/2024 17:46

Rio - O primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) aconteceu no domingo (03) e chamou atenção de Caetano Veloso. Uma das questões trazia uma crônica de Tati Bernardi, com referência a diversas músicas do artista, e o irmão de Maria Bethânia divulgou um vídeo nas redes sociais dando seu palpite sobre a resposta correta.

fotogaleria "Será que eu acertei? A questão do Enem deste ano veio com um texto da autora @tatibernardi, citando músicas de minha autoria: 'Qualquer Coisa', 'Sampa', 'Lindeza' e 'Samba de Verão' (de autoria de Marcos Valle e Paulo Sérgio Valle)! É seguro dizer que essa foi um pouco mais fácil do que a do ano passado?", escreveu na legenda. Após ler a questão, Caetano Veloso deu seu palpite. "Pra mim é intertextualidade. A", disse.

Já a autora da crônica sugeriu outra resposta. "Eu 'caí' no Enem e acho que a resposta é C, mas achei as outras alternativas tão bonitas", declarou Tati Bernardi. Na sequência, ela compartilhou uma matéria afirmando que a questão poderia ter duas respostas válidas. "Eu consegui causar confusão e problema até no Enem", brincou a escritora.