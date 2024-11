Ricardo Vianna e Lexa - Reprodução / Instagram

Rio - Nesta segunda-feira (4), Ricardo Vianna se pronunciou sobre a repercussão do chá revelação de sua filha com Lexa, realizado no domingo (3). A cantora foi alvo de críticas após reagir de forma eufórica ao saber que espera uma menina, acabando por se jogar no chão e levar junto a enteada, Cecília, de 9 anos, que estava atrás dela. Nas redes sociais, o ator saiu em defesa de Lexa, rebatendo os comentários negativos e reforçando seu apoio à esposa.