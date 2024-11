Apresentadora divulgou vídeo respondendo curiosidades dos seguidores - Reprodução de Vídeo/Youtube

Publicado 04/11/2024 22:20

Rio - Nesta segunda-feira (04), Ana Hickmann comemorou a marca de dois milhões de inscritos em seu canal no Youtube e aproveitou a ocasião especial para responder algumas curiosidades dos seguidores. Em vídeo, a apresentadora comentou o término do casamento com Alexandre Correa e a possibilidade de ter um filho com o noivo Edu Guedes.

fotogaleria "Hoje faz sentido para mim ter que passar por algumas coisas. Poderia ter sido um pouquinho mais fácil e leve, principalmente pelo meu filho, que tão pequeno passou por tanta coisa. Não mudaria nada do que eu fiz. Mas algumas coisas se eu pudesse não ter tido na minha vida hoje, com certeza teria tentado mudar, mas daí outras coisas não seriam iguais são hoje. Não dá para mudar o nosso passado. É desse passado que a gente forja quem a gente é hoje. Se não fosse o meu passado, eu não teria o meu filho. Eu não teria conhecido um grande amigo que vinte anos depois se tornou o grande amor da minha vida", declarou.

A apresentadora do "Hoje em Dia" negou os boatos de que estaria grávida e comentou a vontade de ter mais filhos. "Sempre tive o sonho de ser mãe pela segunda vez. Lá atrás eu contei esse desejo. Foi uma sacada para quem estava comigo e fez de tudo para isso nunca acontecer. Mas Deus sabe o que faz e não aconteceu. Mas é um sonho que ainda existe dentro de mim", disse.

Ela também falou sobre os planos de subir ao altar com Edu Guedes, de quem ficou noiva em setembro. "A gente chegou a conclusão de que o lugar que a gente quer que o casamento aconteça não está pronto, a gente está construindo esse lugar. E marcou para o ano que vem, mas a gente não sabe exatamente o dia, mas já sei quem vai fazer o meu vestido, o terno dele, o buffet, os padrinhos, a decoração...Já sei até a hora que vai acontecer, mas não tenho a data ainda."