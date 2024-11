Amanda Kimberlly mostra detalhes da festinha de 4 meses da filha com Neymar - Reprodução / Instagram

Amanda Kimberlly mostra detalhes da festinha de 4 meses da filha com Neymar Reprodução / Instagram

Publicado 04/11/2024 20:10 | Atualizado 04/11/2024 20:13

Rio - Amanda Kimberlly celebrou nesta segunda-feira (4) o quarto mês de vida da filha, Helena, fruto do breve relacionamento com Neymar, com uma festinha nos tons azul e branco. Nas redes sociais, a influenciadora compartilhou cliques encantadores do "mêsversário".



Nas fotos, a pequena Helena aparece usando um macacão e um chapéu de festa. Em um momento divertido, a menina até esbarrou a mãozinha no bolo, divertindo a mamãe.



No mês anterior, Amanda também havia organizado uma celebração especial para os três meses de vida da filha. Porém, a ausência de Neymar na comemoração levantou questionamentos na web. Alguns internautas sugeriram que o jogador estaria afastado das celebrações por conta de uma possível restrição imposta por Amanda. Em resposta a um desses comentários, a influenciadora foi direta: “De onde você tirou isso? Eu mesma não estou sabendo”, esclarecendo que não há impedimentos para o contato entre pai e filha.