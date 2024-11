Alessandra Scatena viveu um romance com Gugu Liberato - Reprodução/Internet

Publicado 04/11/2024 17:01

Rio - Alessandra Scatena abriu o jogo sobre o relacionamento que teve com Gugu Liberado em 1990, quando ela tinha 15 anos. Durante participação no "Splash Encontra", a ex-assistente de palco revelou o namoro com o apresentador durou quase um ano.

fotogaleria "Tentaram me prejudicar muitas vezes. Relacionamento com o Gugu foi um pouco turbulento. Mas não da nossa parte, e sim das pessoas que estavam à nossa volta. Muitas mulheres davam em cima dele", disse. "A gente não podia tomar um milkshake na lanchonete. Não dava para andar na rua com ele, ou ir no cinema. Além de apresentador, ele era um grande empresário. Estava sempre ocupado, fazendo as coisas dele. Foi isso que colocou um ponto final em nosso relacionamento."

Uma das musas da "Banheira do Gugu", quadro do "Domingo Legal" durante o comando de Gugu Liberato, Alessandra Scatena detalhou a relação com os telespectadores do programa. "Sempre fui respeitada. As pessoas participavam focadas em pegar o sabonete. Claro que algumas situações desagradáveis aconteceram, mas não era um perrengue que se repetia toda semana", explicou.

Ela também contou que o salário pago no SBT era baixo apesar da grande audiência da atração. "Agora, seriam uns R$ 500 por mês. Eu era registrada com o menor piso na época, mas tinha assistência médica e vale-refeição. Eu não trabalhava todos os dias, era apenas nas gravações."