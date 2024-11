Ludmilla com o carro novo - Reprodução Instagram

Publicado 04/11/2024 13:33 | Atualizado 04/11/2024 14:31

Rio - Ludmilla, de 29 anos, mostrou aos seguidores que comprou um carro de luxo e realizou mais um sonho. Neste domingo (3), a cantora publicou registros no Instagram do veículo avaliado em R$ 2,2 milhões, com apenas mil unidades no mundo e 16 disponíveis para o Brasil. Amigos da artista a parabenizaram por mais uma conquista.

"Me encarando assim já sei que sou sua Preferida. New baby Brabus G63. Mais um sonho realizado. Estou tão feliz", declarou a cantora.

A companheira da artista, Brunna Gonçalves, brincou e comemorou nos comentários: "Esse B é de Bruna, né. Você merece, meu amor", afirmou. Cantor Belo também celebrou: "Está subindo demais o sarrafo. Merecedora demais! Foguete. Te amo, Preta", declarou. "Gigante", disse Petra Gil.