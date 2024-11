Chloë Grace Moretz se relaciona com a modelo Kate Harrison desde 2018 - Reprodução / Instagram

Publicado 04/11/2024 14:13

Rio - A atriz Chloë Grace Moretz usou as redes sociais para demonstrar apoio a Kamala Harris na corrida das eleições presidenciais americanas. Em seu perfil do Instagram, a artista, que se assumiu como "uma mulher gay", defendeu o direito das pessoas LGBT e das mulheres.

"Votei cedo e votei na Kamala Harris", declarou ela no início da legenda da publicação feita nesta sexta-feira (1º). "Há tanta coisa em jogo nestas eleições. Acredito que o governo não tem direito sobre o meu corpo como mulher, e que as decisões sobre o meu corpo devem vir apenas de mim e do meu médico", seguiu.

"Kamala Harris vai proteger isso para nós. Acredito na necessidade de proteções legais que protejam a comunidade LGBTQ+, como mulher gay. Precisamos de proteções neste país e de ter acesso aos cuidados que precisamos e merecemos. Então... Você vai votar cedo? Vamos organizar um plano para chegar ao seu local de votação com os seus amigos!", finalizou ela.

Chloë mantém um relacionamento com a modelo Kate Harrison desde 2018, mas nunca havia se assumido ou falado publicamente sobre sua sexualidade. A atriz é conhecida por papéis em sucessos como "Carrie - A Estranha", de 2013, "Se Eu ficar", "A 5ª Onda", Kick-Ass - Quebrando Tudo", "Vizinhos 2" e mais.